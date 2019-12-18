Бояринцев покинул "Текстильщик"

Денис Бояринцев больше не является главным тренером ивановского "Текстильщика", сообщает пресс-служба клуба.

В футбольном клубе «Текстильщик» по итогам летне-осеннего этапа Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2019-2020 г.г. сменится главный тренер. Соответствующее решение обсудили на заседании Попечительского совета, которое состоялось в Иванове.

Подробнее: https://t.co/ZqXfC8Pmd1 pic.twitter.com/kasQ9bBil6 — ФК Текстильщик (@fc_textil) December 18, 2019

"Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера "Текстильщика". Контракт будет расторгнут", — говорится в сообщении.Имя нового тренера команды должно стать известно до конца текущего года.Бояринцев возглавил "Текстильщик" в сентябре 2017 года. Команда после 25 туров занимает 19-е место в таблице ФНЛ.