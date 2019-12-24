Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич продлил контракт с московской командой. После подписания договора специалист поделился эмоциями.
"Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт", — цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.
"Торпедо" сейчас занимает 2-е место в таблице ФНЛ. В последних трех матчах московский клуб потерпел три поражения.
Игнашевич: чувствую поддержку руководства "Торпедо". Контракт подписал с удовольствием
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