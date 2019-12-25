Польская "Краковия" проявляет интерес к лучшему бомбардиру "Балтики" Михаилу Маркину, сообщает "Матч ТВ".
Генеральный директор калининградцев Тажутдин Качукаев подтвердил, что с польским клубом были предварительные переговоры по переходу 26-летнего форварда.
В сезоне-2019/20 Маркин провел в ФНЛ 24 матча, в которых забил 9 мячей. Он является лучшим бомбардиром команды.
"Краковия" в текущем сезоне после 20 матчей занимает второе место в таблице чемпионата Польши.
Лучший бомбардир "Балтики" может продолжить карьеру в Польше
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