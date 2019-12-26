Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев заявил, что покинет свой пост в ближайшее время.
"Думаю, наши пути с "Енисеем" разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Сложно сказать, почему так вышло. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся.
Куда дальше? Никогда же заранее не ищешь вариантов, строишь ближайшие планы с тем клубом, в котором работаешь. Потом в отпуске мне перезванивали, мы вели диалог, комплектовали команду для сборов. Затем все начало затягиваться. Наверное, так и должно быть. Пока я еще официально в команде, нужно же оформить уход официально. Думаю, это будет сделано в ближайшее время. Тянуть нет смысла", — сказал Газзаев в беседе с Sport24.
Газзаев возглавил красноярскую команду в августе этого года. После 25 туров "Енисей" занимает 17-е место из 20 в турнирной таблице ФНЛ.
Ю. Газзаев: наши пути с "Енисеем" разошлись. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся
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