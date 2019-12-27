Защитник московского "Торпедо" Роман Шишкин высказался о судействе в ФНЛ, а также об уровне лиги.
"Было интересно посмотреть, как на самом деле все устроено в низших лигах. Ведь после молодежки играл только за клубы РПЛ. Многие ребята говорили, что в ФНЛ чуть ли не в два раза сложнее, чем в Премьер-лиге. Не верил им, но убедился в этом на практике. Если можно так сказать, в первой лиге все команды "сверхмотивированы". Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего. Понятно, что мастерство не такое высокое, но уровень амбиций зашкаливает.
Что удивило? Настолько странный уровень судейства… Сейчас арбитров ругают в РПЛ, но по сравнению с ФНЛ! В общем. разница огромная не в лучшую сторону для первой лиги. Понятно, что все ошибаются, но были пару моментов, после которых вообще не мог понять, чем руководствовался арбитр. Можно вспомнить пенальти в наши ворота в Калининграде. Ребята предупреждали, что в ФНЛ надо быть готовым ко всему. Но не знаю, как можно к такому подготовиться. Иногда боишься пойти в контакт, побороться, чтобы не дать повода судье свистнуть в пользу соперника. С трибун бывает незаметно, как тот или иной арбитр работает, но на поле ты все чувствуешь. Бросается в глаза определенная методика.
Подводные течения были всегда. Понимаю, что мое дело играть. Но когда ты делаешь свое дело честно, а тебя пытаются искусственно убить — любому человеку это не понравится", — цитирует Шишкина Sportbox.
Шишкин — о судействе в ФНЛ: когда тебя пытаются искусственно убить — любому не понравится
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