Бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов назвал слухами информацию о возвращении в московский клуб.
"Предложения о работе периодически поступают, но пока нет такого, какое бы заинтересовало по настоящему. Появившаяся информация про "Спартак-2" - это, скорее, слухи. Дедлайна, когда обязательно начну работать, никакого нет. Можно сказать, что он был вчера", - цитирует Бушманова РИА Новости.
Бушманов опроверг информацию о возвращении в "Спартак-2"
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