Полузащитник "Торпедо" Илья Самошников покинул команду.
Футболист воспользовался опцией, которая предполагала досрочное прекращение действия контракта с выплатой компенсации.
"Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В "Торпедо" дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов. Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ", - цитирует Самошникова пресс-служба клуба.
Самошников покинул "Торпедо"
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