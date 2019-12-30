"Авангард" может получить новый стадион к 2030 году в рамках подготовки к празднованию 1000-летию Курска, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В целом основной упор сделаем на сохранение команды и продвижение бренда "Авангарда". Важно также сохранить футбольную школу – в ней сейчас занимается более 600 детей. Надо развивать инфраструктуру, строить манежи и футбольные поля, а к 2030 году планируется возвести новый стадион. Это возможно реализовать в рамках мероприятий, приуроченных к 1000-летию Курска", - цитирует губернатора РИА Новости.
По его словам, в начале года у многих были опасения, что клуб перестанет существовать.
"Этого мы не могли допустить, так как это стало бы огромным ударом по всему курскому футболу. Были найдены внебюджетные средства, что помогло решить наиболее острые проблемы, затем поддержка команды осуществлялась за счет регионального бюджета. Вслед за финансовыми вопросами были решены управленческие: изменен устав ФК "Авангард", должность генерального директора занял Дмитрий Извеков - бывший футболист, которого хорошо знают наши болельщики по выступлениям за курский клуб. Под руководством Дмитрия Ивановича уже разработана стратегия развития "Авангарда". Решаем вопросы финансирования, надо привлечь внебюджетные средства", - отметил глава региона.
Курский "Авангард" может получить новый стадион в 2030 году
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