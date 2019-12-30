"Факел" объявил об уходе Гладышева "Факел" объявил о расставании с полузащитником Алексеем Гладышевым. Контракт с 27-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. View this post on Instagram Гладышев покинул «Факел». ? ? Полузащитник «Факела» Алексей Гладышев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере! ? #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши A post shared by ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) on Dec 30, 2019 at 4:05am PST "Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!" — написано на официальном сайте "Факела".Гладышев в этом сезоне ФНЛ принял участие в 19 матчах "Факела", в которых забил 1 гол и получил 7 желтых карточек. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 07:39 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Факел ФНЛ Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5