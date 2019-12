"Факел" объявил об уходе Гладышева

View this post on Instagram

Гладышев покинул «Факел». ? ? Полузащитник «Факела» Алексей Гладышев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере! ? #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши