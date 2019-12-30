"Факел" объявил об уходе Гладышева

"Факел" объявил о расставании с полузащитником Алексеем Гладышевым. Контракт с 27-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон.

"Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!" — написано на официальном сайте "Факела".Гладышев в этом сезоне ФНЛ принял участие в 19 матчах "Факела", в которых забил 1 гол и получил 7 желтых карточек.