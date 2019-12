Павлов назначен на должность главного тренера "Текстильщика"

View this post on Instagram

Назначен новый главный тренер ФК «Текстильщик». На пост главного тренера ФК «Текстильщик» приглашен Сергей Павлов. Контракт с ним подписан 31 декабря. Новый главный тренер команды в ближайшее время представит планы подготовки команды к сезону и график проведения учебно-тренировочных сборов, а также контрольных игр. В середине января планируется проведение встречи Сергея Павлова с болельщиками и СМИ. Сергей Александрович Павлов (16 сентября 1955, Фурманов, Ивановская область) — советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. В 21 год получил серьёзную травму (разрыв крестообразных связок) и вынужден был завершить карьеру футболиста. Окончив Волгоградский институт физкультуры, начал тренерскую карьеру, с 1979 по 1997 год возглавлял камышинский «Текстильщик». В 1993 году клуб занял четвёртое место в чемпионате страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. В сезоне 1994/95 команда из Камышина обыграла по сумме двух встреч венгерскую «Бекешчабу», а затем в упорной борьбе уступила «Нанту». С 1998 по 2003 год работал главным тренером в раменском «Сатурне», элистинском «Уралане», новороссийском «Черноморце». В это же время привлекался в качестве помощника Олега Романцева к работе в сборной России. В 2003 также сотрудничал с Романцевым в московском «Спартаке». В 2004-2007 и затем в 2011-2012 руководил владивостокским «Лучом-Энергия». Это стала четвёртая команда, которую Павлов вывел в Премьер-лигу, это произошло в 2005 году. В первый год в Премьер-лиге «Луч» занял 7-е место (лучший результат за всю историю клуба). 3 апреля 2008 года Сергей Павлов возглавил «Кубань», выступавшую в первом дивизионе. На этой должности он сменил Александра Тарханова, который покинул команду из-за проблем со здоровьем. Однако в конце лета из-за разногласий с руководством клуба был отправлен в отставку. Буквально через несколько дней Сергей Павлов приступил к работе в качестве главного тренера ярославского «Шинника» на тот момент игравшего в российской Премьер-лиге. Весной следующего года Сергей Александрович покинул клуб по собственной инициативе. Продолжение: https://vk.com/wall-969759_70275?api_access_key=1fe27b5e9a3ee81d7b