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"Чертаново" проведет шесть контрольных матчей на сборах

"Чертаново" проведет шесть товарищеских игр на двух сборах в Турции в рамках подготовки к весенней части ФНЛ.

В рамках первого у клуба запланированы спарринги со "Спартаком" из Юрмалы (16 января), болгарским клубом "Дунав" (22 января) и румынским "Волунтари" (23 января). На втором сборе соперниками "Чертаново" выступят "Дордой" из Киргизии (2 февраля), выступающий в ПФЛ "Краснодар-3" (8 февраля) и датский "Раннерс" (8 февраля). 8 февраля "Чертаново" сыграет двумя составами.

На третьем сборе "Чертаново" примет участие в Кубке ФНЛ 2020, в котором на групповом этапе сыграет с молодежной командой "Крыльев Советов" (15 февраля), "Тамбовом" (18 февраля) и "Томью" (21 февраля.

ФНЛ


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Теги: Чертаново
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