"Енисей" проведет сборы в Турции и на Кипре

Расписание УТС "Енисея": https://t.co/MCUwAjYUTW— ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 9, 2020
Команда 9 января соберется в Москве, где пройдет традиционный углубленный медицинский осмотр. Уже 10 января "Енисей" отправится в Турцию (город Сиде) на первый сбор, который продлится до 23 января. Второй этап подготовки пройдет с 28 января по 8 февраля в Белеке, заключительный — с 13 по 28 февраля в рамках Кубка ФНЛ пройдет на кипрском острове Пафос.
Информация о соперниках по контрольным матчам на сборах станет известна позднее.
"Енисей" после 25 туров занимает 17-е место в таблице ФНЛ.