"Химкам" не увеличили бюджет, клуб готов продать нескольких основных игроков

"Химки" готовы расстаться с несколькими основными футболистами.В число тех, кто может покинуть команду, входят полузащитники Артём Полярус и Александр Трошечкин и ещё несколько игроков. Таким образом руководство подмосковного клуба пытается пополнить бюджет, который не был увеличен под выход в Российскую Премьер-Лигу. Некоторым футболистам уже было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если по ним поступят предложения."Химки" после 25 туров занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 50 очками в активе.