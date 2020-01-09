"Химки" готовы расстаться с несколькими основными футболистами.
В число тех, кто может покинуть команду, входят полузащитники Артём Полярус и Александр Трошечкин и ещё несколько игроков. Таким образом руководство подмосковного клуба пытается пополнить бюджет, который не был увеличен под выход в Российскую Премьер-Лигу. Некоторым футболистам уже было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если по ним поступят предложения.
"Химки" после 25 туров занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 50 очками в активе.
"Чемпионат"
"Химкам" не увеличили бюджет, клуб готов продать нескольких основных игроков
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