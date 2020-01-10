Новым исполнительным директором "Нижнего Новгорода" станет Равиль Измайлов. Ранее Измайлов работал в "Спартаке", где занимал пост управляющего спортивными объектами "Стадиона Спартак".
Равиль является младшим братом Наиля Измайлова — бывшего вице-президента "Спартака". Что касается последнего, то он сейчас работает в комиссии УЕФА по строительству и управлению стадионами.
В турнирной таблице Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" занимает 11-е место. В активе команды 35 очков после 25 туров. В Кубке России "Нижний Новгород" прекратил борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв "Шиннику". Победу команда из Ярославля одержала в серии пенальти со счётом 3:0. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счётом 2:2.
"Чемпионат"
Новым исполнительным директором "Нижнего Новгорода" станет Равиль Измайлов
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