Нетфуллин начал заниматься футболом в "Торпедо-ЗИЛ", а в 2011-м стал игроком ЦСКА. За основную команду армейцев он провел 10 матчей. Впоследствии Нетфуллин выступал за "Факел", "Солярис", "Шинник" и курский "Авангард". Летом 2018 года он перешел в "Химки", за которые в текущем сезоне провел 22 матча.
"Торпедо" подписало экс-хавбека ЦСКА Нетфуллина
"Торпедо" договорилось о переходе полузащитника "Химок" Равиля Нетфуллина. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два с половиной года, сообщает пресс-служба московского клуба.
Нетфуллин начал заниматься футболом в "Торпедо-ЗИЛ", а в 2011-м стал игроком ЦСКА. За основную команду армейцев он провел 10 матчей. Впоследствии Нетфуллин выступал за "Факел", "Солярис", "Шинник" и курский "Авангард". Летом 2018 года он перешел в "Химки", за которые в текущем сезоне провел 22 матча.
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