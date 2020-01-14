"Торпедо" и полузащитник Олег Калугин расторгли действующий контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.
30-летний футболист выступал за столичный клуб с лета 2018 года и провел в его составе 39 матчей.
Ранее Калугин выступал за "Авангард", белгородские "Энергомаш" и "Салют-Белгород", а также "Рязань".
"Торпедо" набрало 51 очко в 25 матчах ФНЛ и занимает второе место в турнирной таблице.
"Торпедо" расторгло контракт с полузащитником Калугиным
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