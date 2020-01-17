Молодежная команда ЦСКА взяла на сборы 17-летнего защитника "Авангарда" Алексея Сухарева. Об этом сообщает dddkursk.ru.
У армейского клуба, напомним, запланировано 3 сбора.
Сухарев в нынешнем сезоне провел 1 матч за основную команду "Авангарда".
"Авангард" после 25 туров занимает 14-е место в таблице ФНЛ, набрав 27 очков.
ЦСКА в молодежном первенстве находится на втором месте, набрав 34 очка в 19-ти матчах.
Молодежная команда ЦСКА взяла на сборы 17-летнего защитника "Авангарда"
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