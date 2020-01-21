Эммерсон родился в Одессе, начал заниматься футболом в местном "Черноморце". По ходу карьеры выступал за львовские "Карпаты", тернопольскую "Ниву" и донецкий "Олимпик".
В 2018 году Эммерсон покинул Украину, заключив контракт с датским "Вайле", который затем отдал 24-летнего защитника в аренду в гонконгский R&F. "Армавир" договорился с руководством обоих клубов об аренде игрока до конца сезона.
"Мы рады приветствовать Владиса-Эммерсона Иллой-Айета в ФК "Армавир". Желаем ему только успешных выступлений в составе нашей команды", - говорится в сообщении на официальном сайте "Армавира".
"Армавир" подписал темнокожего украинца Эммерсона
Выступающий в ФНЛ "Армавир" пополнил состав. Новичком команды стал темнокожий украинский футболист Владис-Эммерсон Иллой-Айет.
Фото: ФК "Армавир"
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