Журналист Конов: Талалаев ушёл из "Химок"

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что подмосковную команду покинул тренер.



Напомним, ранее с команды была снята задача по выходу в РПЛ из-за финансовых трудностей. Также сообщалось, что клуб будет вынужден расстаться с некоторыми футболистами.



Причинами сложности назывались проблемы с поиском спонсоров.



"Химки" ушли на перерыв на третьей строчке ФНЛ. Талалаев возглавил команду прошедшей весной.