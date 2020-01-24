Клуб из Волгограда заключил соглашение с новым нападающим – воспитанником столичного "Локомотива" Артемом Галаджаном. За железнодорожников 21-летний форвард чаще играл за дубль, в основе провел 6 матчей.
В "Роторе" Галаджан оказался после "Оренбурга", там он также находился на правах аренды, выступал за молодежную сборную России на Евро-2015.
– В Волгограде созданы замечательные условия, есть все необходимое, чтобы показывать хороший футбол. Вместе мы вполне сможем добиться результата. Я настроен на победы, хочу забивать мячи и приносить пользу команде! – приводит слова новобранца официальный сайт "Ротора".
Соглашение подписано до конца сезона. В новой команде Галаджан будет выступать под номером 89.
"Ротор" взял в аренду Галаджана
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