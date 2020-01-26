Василий Конов: Тихонов - основной кандидат на пост тренера "Химок"

Известный журналист Василий Конов поделился информацией о возможном сменщике Андрея Талалаева на посту главного тренера "Химок".

Фото: ФК "Химки"

В своём телеграм-канале Конов сообщил, что основным кандидатом на вакансию является экс-тренер "Крыльев Советов" и "Енисея" Андрей Тихонов.



В 2005-2007 годах Тихонов провел 111 матчей за "Химки", в которых забил 41 мяч. Затем он вернулся в команду в 2010 году.



Клуб, идущий на третьем месте в ФНЛ, объявил о смене вектора развития из-за финансового положения.



Ранее журналист Андрей Панков сообщал, что фаворитом на пост в "Химках" является Сергей Юран.