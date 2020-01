Бояринцев будет работать тренером в КАМАЗе

View this post on Instagram

??Денис Бояринцев - старший тренер ФК «КАМАЗ»? ? ?Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России. Специалист, имеющий за плечами опыт работы в молодёжной команде «Торпедо», новотроицкой «Носте» и в ивановском «Текстильщике». ? ?Денис Константинович по итогам сезона 2018-19гг. вывел «Текстильщик» Иваново в ФНЛ и был признан лучшим тренером группы «Запад» ПФЛ. ? ?Добро пожаловать в команду, Денис Константинович! ? #выходизарамки #трансферыфккамаз