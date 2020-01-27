Бояринцев будет работать тренером в КАМАЗе

О подробностях соглашения не сообщается.
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??Денис Бояринцев - старший тренер ФК «КАМАЗ»? ? ?Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России. Специалист, имеющий за плечами опыт работы в молодёжной команде «Торпедо», новотроицкой «Носте» и в ивановском «Текстильщике». ? ?Денис Константинович по итогам сезона 2018-19гг. вывел «Текстильщик» Иваново в ФНЛ и был признан лучшим тренером группы «Запад» ПФЛ. ? ?Добро пожаловать в команду, Денис Константинович! ? #выходизарамки #трансферыфккамаз
41-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2014 году в московском "Торпедо". Позже Бояринцев тренировал "Носту" и "Текстильщик".
КАМАЗ в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице в группе "Урал-Приволжье", набрав 32 очка в 17 турах.