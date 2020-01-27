Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев покинул занимаемую должность. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Я решил, что мое время здесь подошло к концу. Я очень благодарен людям, и надеюсь, что у команды все будет так, как говорит руководитель. В принципе я и на первые сборы не собирался, но есть контрактные обязательства", - сказал Газзаев.
Газзаев возглавил "Енисей" в августе 2019 года. После 25 туров "Енисей" занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков.
Ю. Газзаев покинул "Енисей"
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