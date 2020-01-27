Губернатор Красноярского края недоволен высокими зарплатами в "Енисее"

Губернатор Красноярского края Александр Усс недоволен высокими зарплатами в "Енисее", назвав это нонсенсом.



Фото: ФК "Енисей"

"Взятые предыдущим руководством ФК "Енисей" обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь ее уровень составляет от 800 тыс. до 1,4 млн рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20", - сказал сегодня на совещании министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев."Конечно, такие заработные платы футболистам без соответствующего результата — нонсенс", - сказал Усс.Сегодня стало известно о том, что главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев покинул свой пост."Енисей" после 25 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков.