Губернатор Красноярского края недоволен высокими зарплатами в "Енисее"

Губернатор Красноярского края Александр Усс недоволен высокими зарплатами в "Енисее", назвав это нонсенсом.
Фото: ФК "Енисей"
"Взятые предыдущим руководством ФК "Енисей" обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь ее уровень составляет от 800 тыс. до 1,4 млн рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20", - сказал сегодня на совещании министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

"Конечно, такие заработные платы футболистам без соответствующего результата — нонсенс", - сказал Усс.

Сегодня стало известно о том, что главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев покинул свой пост.

"Енисей" после 25 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков.

tvk6.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Енисей
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Marca: Кавани в ближайшее время заключит контракт с "Атлетико"
Полузащитник "Лорьяна" может продолжить карьеру в ЦСКА
Губернатор Красноярского края недоволен высокими зарплатами в "Енисее" 3
Защитник "Аталанты" на правах аренды перешел в "Рому"
Орлов сомневается, что Кокорин перейдет в "Сочи"
"СЭ": окончательное решение по аренде Кокорина в "Сочи" будет принято 29 января 2
Роналду и Фигу отреагировали на смерть Коби Брайанта одинаковыми постами в твиттере 2
Бен Арфа продолжит карьеру в "Вальядолиде"
Гендиректор "Зенита" заверил, что решение WADA никак не повлияет на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
У «Спартака» новый спонсор и старый вратарь, Рассказовым интересуются в Германии, а Кузяевым – в «Динамо» 1
Президент английского клуба - Клоппу: вы убиваете Кубок Англии. Вы убиваете нас 10
"Герта" объявила о переходе полузащитника "Лиона"
"Ростов" объявил об уходе Малярова. Он воспитанник "Спартака" 2
"Замечательная женщина и прекрасная мать". Роналду поздравил Джорджину с днем рождения (фото)
Кирьяков: должен решать Семак, нужен ли ему футболист или нет 1
Матч между "Миланом" и "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте
"СЭ": Кузяев действительно интересен "Динамо" 4
Медведев отказался отвечать на вопрос о Кокорине 6
Агент Хакими рассказал, что "Бавария" не контактировала с ним по трансферу игрока
"Рубин" возьмёт Тарасова на второй сбор 2
Егоров - о Соболеве: история трансфера зашла в тупик. От "Динамо" захотели 8 млн евро 11
"Нефтехимик" подписал контракт с полузащитником "Рубина"
Сусо близок к переходу в "Севилью"
Юрий Газзаев покинул "Енисей"
Азар не поможет "Реалу" в матче с "Атлетико"
Шкурин не сможет выступать в РПЛ под 11-м номером. Игрок взял 99-й
Агент Селюк: если Комличенко настолько хорош, то странно, что им не заинтересовались немецкие клубы 3
Источник: велика вероятность, что "МЮ" никого не подпишет в зимнее трансферное окно
Гендиректор "Газпром Арены" сообщил, что для подготовки к Евро потребуется еще несколько десятков миллионов рублей 6
"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом 6
Все новости