"Взятые предыдущим руководством ФК "Енисей" обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь ее уровень составляет от 800 тыс. до 1,4 млн рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20", - сказал сегодня на совещании министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.
"Конечно, такие заработные платы футболистам без соответствующего результата — нонсенс", - сказал Усс.
Сегодня стало известно о том, что главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев покинул свой пост.
"Енисей" после 25 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков.
tvk6.ru
Губернатор Красноярского края недоволен высокими зарплатами в "Енисее"
Губернатор Красноярского края Александр Усс недоволен высокими зарплатами в "Енисее", назвав это нонсенсом.
Фото: ФК "Енисей"
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