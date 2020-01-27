"Наверное, мы в разных странах живём. Шок!" Радимов раскритиковал питерских чиновников

Фото: ФК "Зенит"

Поздравление по телефону бабушка Радимова получила только после звонка его матери в администрацию, где ей ответили: "Сейчас же не круглая дата, чтобы поздравлять".- Наверное, мы в разных странах живем. Потому что для моей страны и ее президента — круглая. Впрочем, она каждый год круглая. А вы, муниципалы, сходите на Пискаревку, у лежащих там спросите про даты… - написал Радимов в своем Инстаграме.Блокада Ленинграда фашистскими захватчиками длилась 872 дня и была снята 27 января 1944 года.