"Наверное, мы в разных странах живём. Шок!" Радимов раскритиковал питерских чиновников

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил возмущение бездействием администрации Приморского муниципального округа Санкт-Петербурга, которые не удосужились поздравить бабушку Радимова с годовщиной снятия блокады Ленинграда.
Фото: ФК "Зенит"
Поздравление по телефону бабушка Радимова получила только после звонка его матери в администрацию, где ей ответили: "Сейчас же не круглая дата, чтобы поздравлять".

- Наверное, мы в разных странах живем. Потому что для моей страны и ее президента — круглая. Впрочем, она каждый год круглая. А вы, муниципалы, сходите на Пискаревку, у лежащих там спросите про даты… - написал Радимов в своем Инстаграме.

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Подвига, самопожертвования, героизма, силы духа, веры - в блокадном Ленинграде было множество. И каждый год в этот день у меня мощный замес - из слёз и чувства гордости. За ленинградцев, которых не сломить. За то, что твои близкие защищали твой любимый город и твоё будущее! С праздником! С настоящим праздником! P.S. Звоню поздравить любимую бабулю, которой в прошлом году вручили медаль к 75-летию снятия блокады. Спрашиваю, как в этом году ее поздравил город? Да никак. Даже открытки не прислали. Товарищи из Приморского муниципального округа, как вам спится? Надеюсь, сладко. Как отрапортовали? Полагаю, на отлично. Вам напомнить, сколько блокадников всего осталось? Или сами знаете? P.P.S. Пока писал пост, бабушке позвонили - поздравили. После звонка моей мамы муниципалам. Засчитано ? А дальше -шок. «Сейчас же не круглая дата, чтобы поздравлять» - сказали они. Наверное, мы в разных странах живем. Потому что для моей страны и ее президента - круглая. Впрочем, она каждый год круглая. А вы, муниципалы, сходите на Пискаревку, у лежащих там спросите про даты... #блокада #городгеройленинград #горжусь #незабыть #нинаименины

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Блокада Ленинграда фашистскими захватчиками длилась 872 дня и была снята 27 января 1944 года.


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Теги: Радимов
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