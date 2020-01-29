Защитник Довбня на правах аренды перешел в "Ротор"

Александр Довбня стал футболистом «Ротора» https://t.co/RMHKXI92C8



Арендное соглашение с игроком действует до конца сезона. Александр будет выступать за сине-голубых под 90-м номером.

#ЗаРотор #добропожаловать pic.twitter.com/myEsRqV8ea