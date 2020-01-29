Защитник Довбня на правах аренды перешел в "Ротор"

Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Александр Довбня стал футболистом «Ротора» https://t.co/RMHKXI92C8— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 29, 2020
Арендное соглашение с игроком действует до конца сезона. Александр будет выступать за сине-голубых под 90-м номером.
#ЗаРотор #добропожаловать pic.twitter.com/myEsRqV8ea
Довбня является воспитанником "Локомотива". На протяжении карьеры 23-летний футболист успех поиграть за "Этникос", "Пафос" и тульский "Арсенал".
"Ротор" лидирует в нынешнем сезоне первенства ФНЛ. В активе команды 52 очка в 25 матчах.