Полузащитник Шпитальный находится на просмотре в "Енисее"

Полузащитник Владислав Шпитальный, в последних двух сезонах выступающий в Португалии за "Паредес" и "Лейрию", может продолжить карьеру в "Енисее".Шпитальный находится на сборе красноярского клуба в Турции.В сегодняшнем матче с клубом "Ансан Гринерс" 23-летний футболист забил победный гол. Встреча завершилась со счетом 2:1."Енисея" после 25 туров занимает 17-е место в таблице ФНЛ, набрав 25 очков.