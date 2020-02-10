"Ну это бред. Кто это пишет вообще? Не стоит вообще на такое реагировать", - цитирует Соколова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз планирует изменить структуру и формат проведения турниров в ПФЛ, а также сменить президента лиги. В организации остались недовольны работой 50-летнего чиновника. Отмечалось, что Соколов может сам написать заявление об уходе.
Напомним, в четверг пройдет очередное заседание исполкома в РФС, на котором будет обсуждаться вопрос о реформе ПФЛ.
"Кто это пишет вообще?" Президент ПФЛ прокомментировал информацию о том, что РФС хочет сместить его с должности
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о том, что РФС в ближайшее время может сменить руководство лиги.
Фото: vesti.ru
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