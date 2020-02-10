"Кто это пишет вообще?" Президент ПФЛ прокомментировал информацию о том, что РФС хочет сместить его с должности

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о том, что РФС в ближайшее время может сменить руководство лиги.

Фото: vesti.ru