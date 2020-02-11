- На карточках ни у кого ничего не появлялось. Вряд ли кто-то сейчас уже скажет, когда начнутся выплаты. Январь закончился, значит, задолженность по зарплатам перед нами уже за полгода, - цитирует тренера "Рейтинг Букмекеров".
После 25 туров "Мордовия" идёт 18-й в ФНЛ с 19 очками. Команду зимой покинуло семь футболистов на правах свободного агента. Сообщалось, что саранский клуб может доиграть сезон с местными футболистами.
Наставник "Мордовии" рассказал, что в команде уже полгода не платят зарплату
Исполняющий обязанности главного тренера "Мордовии" Руслан Мухаметшин рассказал о проблемах с выплатой зарплат в команде.
Источник: ФК "Мордовия"
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