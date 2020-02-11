Наставник "Мордовии" рассказал, что в команде уже полгода не платят зарплату

Исполняющий обязанности главного тренера "Мордовии" Руслан Мухаметшин рассказал о проблемах с выплатой зарплат в команде.

Источник: ФК "Мордовия"