"Факел" близок к приобретению вратаря "Авангарда"

Голкипер "Авангарда" Александр Саутин близок к переходу в "Факел", сообщает "Матч ТВ".
Отметим, что 32-летний Саутин уже выступал за воронежский клуб. Сообщается, что переход будет оформлен в ближайшее время. В "Авангарде" же уже начали зондировать почву на предмет приглашения нового голкипера.
"Факел" после 25 туров в первенстве ФНЛ занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав всего 16 очков. "Авангард" находится на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.
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