Гендиректор "Химок" Василий Иванов опроверг информацию о том, что у клуба имеются долги перед футболистами.
Напомним, известный агент Дмитрий Селюк ранее сообщил, что подмосковный клуб более двух месяцев не выплачивает игрокам заработную плату.
Из клиентов Селюка в "Химках" выступает форвард Мохамед Конате.
"Он сотрудник клуба? Никакой задолженности перед игроками у нас нет, можете позвонить любому футболисту в нашем клубе и узнать, есть ли какие-то долги", - цитирует Иванова ТАСС.
В "Химках" сообщили, что у клуба нет долгов перед игроками
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!