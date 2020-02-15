Селюк сообщил, что в "Химках" погасили долги

Агент Дмитрий Селюк в своем твиттере сообщил, что "Химки" закрыли долги перед футболистами.



Напомним, в подмосковном клубе выступает его клиент - нападающий Мохамед Конате.



Сегодня Селюк сообщил, что у "Химках" есть задолженности перед игроками за два месяца. Также Селюк обратился к губернатору московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Химки Дмитрию Волошину и президенту РФС Александру Дюкову.



"Спасибо всем людям, к которым я обратился. Все долги в "Химках" погашены. Надеюсь на скорую смену генерального директора, так как руководить клубами должны профессионалы", - написал Селюк.



"Химки" в турнирной таблице первенства ФНЛ занимают третье место, набрав 50 очков в 25 матчах.