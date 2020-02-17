Панков: в "Химках" ожидается смена руководства

Журналист Андрей Панков в своем телеграм-канале сообщил, что в "Химках" в ближайшее время может поменяться руководство. Также под вопросом находится будущее главного тренера Сергея Юрана.



"Многострадальные "Химки" продолжают веселить. В ближайшее время в клубе ожидается смена руководства. Гендиректор Василий Иванов покинет свой пост. Главного тренера Сергея Юрана же вызвали в Москву, чтобы обсудить его будущее. Не исключено, что своего поста может лишиться и он", - написал Панков.



"Химки" в нынешнем сезоне занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков в 25 матчах.