Габулов возглавил совет директоров подмосковного клуба ПФЛ

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов вступил в должность председателя совета директоров футбольного клуба "Олимп".

Фото: Кирилл Чеходаров

"Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат.



Ближайшие задачи - наладить организационные моменты. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей . Может, звучит чересчур амбициозно, но мы верим в это и хотим занять максимально высокое место в таблице", — цитирует Габулова пресс-служба "Олимпа".



ФК "Олимп", представляющий подмосковные Химки, был основан в июне 2018-го года.



Главным тренером в подмосковном клубе работает Ринат Билялетдинов.



В зоне Запад ПФЛ 2019/2020 после 16-го тура "Олимп" идет на шестом месте.

