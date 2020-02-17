"Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат.
Ближайшие задачи - наладить организационные моменты. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей . Может, звучит чересчур амбициозно, но мы верим в это и хотим занять максимально высокое место в таблице", — цитирует Габулова пресс-служба "Олимпа".
ФК "Олимп", представляющий подмосковные Химки, был основан в июне 2018-го года.
Главным тренером в подмосковном клубе работает Ринат Билялетдинов.
В зоне Запад ПФЛ 2019/2020 после 16-го тура "Олимп" идет на шестом месте.
Габулов возглавил совет директоров подмосковного клуба ПФЛ
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов вступил в должность председателя совета директоров футбольного клуба "Олимп".
Фото: Кирилл Чеходаров
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