Кубок ФНЛ
3 тур
"Ротор" — "Енисей" 1:2
Голы: Песегов, 3 (пен.), Ломакин, 81 (пен.), Шпитальный, 90
"Ротор": Авдюшкин, Удалый, Байрыев (Полубояринов, 46), Пискунов, Султонов, Алейник, Ткачук (Кипиани, 46), Песегов (Фатуллаев, 46), Галаджан (Николаев, 46), Муллин, Макаров
"Енисей": Опарин, Ужгин, Ганус, Бугаев (Никитин, 59), Хомуха (Раздорских, 78), Комков (Песиков, 70), Квеквескири, Зотов (Иванов, 68), Ланин, Саркисов (Ломакин, 49), Делькин (Лескано, 68)
Предупреждения: Бугаев, 51, Хомуха, 72
"Ротор" уступил "Енисею" в матче Кубка ФНЛ
Волгоградский "Ротор" потерпел поражения от красноярского "Енисея" в матче третьего тура Кубка ФНЛ.
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