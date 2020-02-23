В основное время матча голов забито не было.
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Енисей" – "Факел" 0:0 (3:4)
"Енисей": Ребров, Алоян, Никитин, Киреев, Рожков, Ломакин, Песиков, Савичев, Раздорских, Иванов, Лескано
"Факел": Кортнев, Смирнов, Микушин, Соловьёв, Неплюев, Евсеев, Мастерной, Косянчук, Черевко, Глущенков, Пухов
Предупреждения: Черевко, 16, Смирнов, 45, Евсеев, 60, Каретник, 72, Неплюев, 75
"Факел" по пенальти победил "Енисей" на Кубке ФНЛ
Воронежский "Факел" победил красноярский "Енисей" в серии пенальти на Кубке ФНЛ.
twitter.com/pfcfakel
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