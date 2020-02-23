"Факел" по пенальти победил "Енисей" на Кубке ФНЛ

Воронежский "Факел" победил красноярский "Енисей" в серии пенальти на Кубке ФНЛ.

twitter.com/pfcfakel

В основное время матча голов забито не было.



Кубок ФНЛ



Плей-офф



"Енисей" – "Факел" 0:0 (3:4)



"Енисей": Ребров, Алоян, Никитин, Киреев, Рожков, Ломакин, Песиков, Савичев, Раздорских, Иванов, Лескано



"Факел": Кортнев, Смирнов, Микушин, Соловьёв, Неплюев, Евсеев, Мастерной, Косянчук, Черевко, Глущенков, Пухов



Предупреждения: Черевко, 16, Смирнов, 45, Евсеев, 60, Каретник, 72, Неплюев, 75