"Тамбов" одержал победу над "Шинником" в полуфинальном матче Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
"Тамбов" вышел в финал турнира, где сыграет с "Химками".
Кубок ФНЛ
Плей-офф
Тамбов – Шинник 1:0
Голы: Грицаенко, 90+3
Тамбов: Шелия, Каплиенко, Грицаенко, Юрганов, Тетрашвили (Карасев, 89), Филин, Чуперка, Костюков, Килин (Кардозу, 46), Мелкадзе, Обухов (Федчук, 78)
Шинник: Яшин, Покидышев, Патрашко (Щербаков, 56), Первушин, Эктов, Самойлов, Пугин (Пухов, 65), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 69), Самодин
Предупреждения: Грицаенко, 60, Карасев, 90
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
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