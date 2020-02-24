"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ

"Тамбов" одержал победу над "Шинником" в полуфинальном матче Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.



"Тамбов" вышел в финал турнира, где сыграет с "Химками".



Кубок ФНЛ



Плей-офф



Тамбов – Шинник 1:0



Голы: Грицаенко, 90+3



Тамбов: Шелия, Каплиенко, Грицаенко, Юрганов, Тетрашвили (Карасев, 89), Филин, Чуперка, Костюков, Килин (Кардозу, 46), Мелкадзе, Обухов (Федчук, 78)



Шинник: Яшин, Покидышев, Патрашко (Щербаков, 56), Первушин, Эктов, Самойлов, Пугин (Пухов, 65), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 69), Самодин



Предупреждения: Грицаенко, 60, Карасев, 90