"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ

"Тамбов" одержал победу над "Шинником" в полуфинальном матче Кубка ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

"Тамбов" вышел в финал турнира, где сыграет с "Химками".

Кубок ФНЛ

Плей-офф

Тамбов – Шинник 1:0

Голы: Грицаенко, 90+3

Тамбов: Шелия, Каплиенко, Грицаенко, Юрганов, Тетрашвили (Карасев, 89), Филин, Чуперка, Костюков, Килин (Кардозу, 46), Мелкадзе, Обухов (Федчук, 78)

Шинник: Яшин, Покидышев, Патрашко (Щербаков, 56), Первушин, Эктов, Самойлов, Пугин (Пухов, 65), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 69), Самодин

Предупреждения: Грицаенко, 60, Карасев, 90


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Шинник
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Интер" проявляет интерес к Лоренцо Пеллегрини
Киммих: выиграть Лигу чемпионов - это заветная мечта
Сетьен: надеюсь, матч с "Наполи" войдет в историю
"Ливерпуль" и "Вест Хэм" объявили стартовые составы
"Рубин" возобновил тренировки на клубной базе
Инсинье: Месси? Марадона превыше всего 1
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
"Аршавин сыграл как Месси". Ван дер Варт - о четвертьфинале Евро-2008 9
Президент "Ювентуса" не исключил, что Гвардиола может возглавить клуб
Игуаин готов сыграть в ближайших матчах
Гаджиев: вопрос с чемпионством в РПЛ во многом уже решен 1
Азар рискует пропустить остаток сезона, если ему сделают операцию 1
Рубашко - о Кокорине: в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной 1
Футболист английского клуба обвиняется в сексе с ребенком 7
Тульский "Арсенал" нанес поражение "Алании"
"Спартак-2" сыграл вничью с "Окжетпесом", Дьяков забил гол 1
Полузащитник "Динамо" будет играть в словенском чемпионате
Гендиректор "Сочи" подтвердил переход Имбула 6
"Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ 9
Источник: Башкиров переезжает в чемпионат Польши 2
Итальянское правительство согласилось с проведением матчей без зрителей из-за вспышки коронавируса
"Рубин" и Башкиров расторгли контракт 2
"Локомотив" покажет игру с "Зенитом" на большом экране в Москве
В Великобритании детям запретят тренировать игру головой 6
Болельщики встретили Месси в Неаполе (видео)
"Приняли решение привлекать иностранных арбитров". Организаторы Кубка Легенд - о скандале в финале 11
Ни у кого из представителей "Барселоны" не выявили коронавирус 2
Лаос обслужит матч между "Реалом" и "Барселоной" 1 марта
Футболист удалился в матче своей новой команды, так и не дебютировав за неё 1
Сульшер: Фернандеш - смесь Скоулза и Верона
Все новости