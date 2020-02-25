По словам гендиректора "Балтики" Гажутдина Качукаева, клуб постарается снизить цену или вообще за бесплатно арендовать "Калининград Арену".
"Стадион новый и современный. Там должна играть команда. Мы гордимся тем, что такой стадион есть в Калининградской области. А вот вопрос финансов стоит остро. Когда региональный клуб тратит сумму на аренду стадиона, который этому региону принадлежит, это неправильно.
В дальнейшем будем обсуждать данные механизмы. Может быть, в течение двух лет ситуация изменится. Возможно, мы в разы понизим эту сумму, либо ее вообще не будет. Мы пытаемся договориться", — цитирует Качукаева РБ-Спорт.
"Балтика" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 25 матчах.
"Балтика" рассматривает возможность бесплатно арендовать "Калининград Арену"
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