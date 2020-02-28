По информации сайта Матч ТВ, контракт между СКА и 32-летним атакующим полузащитником был расторжен по согласию сторон.
В Премьер-лиге футболист известен по выступлениям за грозненский "Ахмат" и махачкалинский "Анжи".
Следующим местом продолжения карьеры Кацаева может стать один из клубов казахстанской Премьер-лиги.
В ФНЛ 2019/2020 на счету Кацаев 17 матче за хабаровчан, в которых он отметился 9-ю забитыми мячами и одной голевой передачей.
Лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" ушёл из команды
Хабаровский СКА лишился одного из своих ключевых игроков Адлана Кацаева.
Фото: ФК "Ахмат"
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