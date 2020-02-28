Лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" ушёл из команды

Хабаровский СКА лишился одного из своих ключевых игроков Адлана Кацаева.

Фото: ФК "Ахмат"

По информации сайта Матч ТВ, контракт между СКА и 32-летним атакующим полузащитником был расторжен по согласию сторон.



В Премьер-лиге футболист известен по выступлениям за грозненский "Ахмат" и махачкалинский "Анжи".



Следующим местом продолжения карьеры Кацаева может стать один из клубов казахстанской Премьер-лиги.



В ФНЛ 2019/2020 на счету Кацаев 17 матче за хабаровчан, в которых он отметился 9-ю забитыми мячами и одной голевой передачей.