РФС компенсирует часть транспортных расходов, связанных с ликвидацией зоны "Восток" ПФЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в эфире телеканала " Матч ТВ " сообщил, что группа "Восток" ПФЛ будет ликвидирована.

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"Принято решение сохранить те клубы, которые представляют восточную часть нашей страны. Мы сокращаем количество зон: клубы Восточной Сибири и Дальнего Востока, скорее всего, будут играть в зонах, которые сформируют клубы европейской части России", - рассказал Дюков.



По словам Дюкова, РФС готов компенсировать часть транспортных расходов, которые увеличатся в связи с реформой.



Известно, что несколько клубов группы "Восток" после ликвидации будут раскиданы по другим группам.