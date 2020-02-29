"Принято решение сохранить те клубы, которые представляют восточную часть нашей страны. Мы сокращаем количество зон: клубы Восточной Сибири и Дальнего Востока, скорее всего, будут играть в зонах, которые сформируют клубы европейской части России", - рассказал Дюков.
По словам Дюкова, РФС готов компенсировать часть транспортных расходов, которые увеличатся в связи с реформой.
Известно, что несколько клубов группы "Восток" после ликвидации будут раскиданы по другим группам.
РФС компенсирует часть транспортных расходов, связанных с ликвидацией зоны "Восток" ПФЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что группа "Восток" ПФЛ будет ликвидирована.
Фото: РИА Новости
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