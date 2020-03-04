"Шиннику" запретили играть на домашнем стадионе в Ярославле матчи ФНЛ

На основании заключения комиссии ФНЛ, лига наложила запрет на проведение матчей Олимп-ФНЛ на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.



Таким образом, матч @FCShinnik - @RotorOfficial 15 марта должен пройти на резервной арене ярославцев. pic.twitter.com/IFKahyH5H3 — ФНЛ (@FNLeague) March 4, 2020

Пресс-служба ФНЛ в твиттере сообщила, что "Шиннику" с сегодняшнего дня запрещено проводить матчи на ярославском стадионе.Ограничение будет снято тогда, когда клуб приведет поле в надлежащее состояние.Матч первенства ФНЛ с "Ротором" Шинник проведет на резервной арене.Сегодня был перенесен матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом". Причиной этому послужило качество газона на стадионе ярославского клуба.