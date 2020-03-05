Главный тренер "Химок" Сергей Юран подвел итоги четвертьфинального матча Кубка России с "Торпедо" (5:1).
"Победа — заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня — это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками, потому что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза, он хотел играть в РПЛ", - цитирует Юрана "Чемпионат".
В полуфинале турнира "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" - "Урал". Встреча этих команд должна была состояться в Ярославле вчера, но была перенесена из-за плохого состояния поля.
Юран: победа над "Торпедо" - заслуга моих игроков
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