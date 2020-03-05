Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал планы Министерства физической культуры и спорта Московской области по срокам выхода команды в РПЛ.
Ранее в министр спорта Терюшков сообщил, что как только в "Химках" будут играть только свои воспитанники, тогда команда поставит задачу для выхода в РПЛ.
"Такая задача поставлена министром спорта, я его поддерживаю. Сейчас у нас уже играет мальчик 2000 года рождения, Кирилл Боженов. Да, мы играем на победу, но подключаем своих воспитанников. Думаю, мы на правильном пути", - цитирует Иванова ТАСС.
"Химки" после 25 туров занимают третье место в таблице ФНЛ.
В "Химках" сообщили, что команда поставит задачу выйти в РПЛ, когда будет играть одними воспитанниками
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