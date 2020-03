"Извините, что мы не смогли вас порадовать!". Капитан "Торпедо" обратился к фанатам

View this post on Instagram

Дорогие болельщики, почти каждый из вас знает мой номер телефона и некоторых ребят, наши страницы в соцсетях. Вы знаете, что я всегда стараюсь ответить на любой вопрос, как и многие в нашей команде. Тем, кто мне написал по поводу игры, я ответил. Вчера после игры мы вышли на автостоянку. Кто-то подошёл и спросил: почему так сложился матч? Мы высказали своё мнение о произошедшем. Почему никто ничего не выкладывает в соцсетях и почему нас не слышно? Да потому, что мы сами, мягко говоря, разочарованы результатом вчерашней встречи... По поводу выкриков: "на сборах селфи, а результат на табло" — это всё делается только для вас, чтобы вы видели свою любимую команду, что она делает и как готовится. И это всё делалось в свободное от работы время и никак на тренировочный процесс не влияло. Извините, что мы не смогли вчера вас порадовать! Мы знаем, как вы хотели нашей победы, но поверьте, мы этого хотели еще больше и к этому шли! Но это футбол, и ты никогда не предугадаешь, что будет на поле. Всё вчера пошло не по нашему плану. Иногда в футболе такое случается, наверное, за это его многие и любят. Поверьте, мы все читаем ваши комментарии. Среди нас нет равнодушных. Мне кажется, что сейчас нам нужно как можно быстрее оправиться от этого поражения и, конечно, сделать правильные выводы. В Первенстве надо двигаться к нашей цели и показать, что вчерашняя игра была досадной случайностью. Давайте вместе будем готовиться к Курску, а вы знаете, что ваша поддержка нам очень нужна. Уверен, что вместе нам по силам увезти оттуда 3 очка! #МыТорпедо #Чернобелаясемья