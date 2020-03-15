"Автозаводцы" после 27-го туро ФНЛ занимают четвёртое место в ФНЛ. В их активе 53 очка.
Команда не выиграл ни одного матча после возобновления сезона, а вся серия без побед насчитывает 5 матчей.
"Торпедо" вылетело из Кубка России, уступив в четвертьфинале "Химкам" со счётом 1:5.
На матче с "Текстильщиком" (0:0) фанаты "Торпедо" принесли баннеры: "От работы кони дохнут", "Бойтесь армейцев, дара приносящих" и "Игнашевич – троянский конь".
Напомним, что Сергей Игнашевич в период с 2004-го по 2018-й год выступал за московский ЦСКА.
Фанаты "Торпедо" назвали Игнашевича "троянским конём"
Болельщики "Торпедо" недовольны игрой команды под руководством главного тренера Сергея Игнашевича.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!