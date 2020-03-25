"Химки" остановили тренировки из-за коронавируса

"Химки" приостановили тренировки из-за коронавируса.


- В связи с эпидемиологической ситуацией футбольный клуб "Химки" приостановил тренировки.

Футболисты получили от тренерского штаба индивидуальные программы и будут работать в домашних условиях до возобновления тренировочного процесса на базе в Химках, - сказано в заявлении клуба.

"Химки" после 27 туров набрали 57 очков и занимают вторую строчку в ФНЛ


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Теги: Химки коронавирус ФНЛ
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