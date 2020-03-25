"Химки" остановили тренировки из-за коронавируса

"Химки" приостановили тренировки из-за коронавируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией футбольный клуб «Химки» приостановил тренировки.



Футболисты получили от тренерского штаба индивидуальные программы и будут работать в домашних условиях до возобновления тренировочного процесса на базе в Химках. pic.twitter.com/6aFbupmcT6 — ФК Химки (@fc_khimki) March 25, 2020

- В связи с эпидемиологической ситуацией футбольный клуб "Химки" приостановил тренировки.Футболисты получили от тренерского штаба индивидуальные программы и будут работать в домашних условиях до возобновления тренировочного процесса на базе в Химках, - сказано в заявлении клуба."Химки" после 27 туров набрали 57 очков и занимают вторую строчку в ФНЛ