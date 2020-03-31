Гордюшенко: будет не совсем справедливо, если оставшиеся туры просто отменят, и "Торпедо" лишится шанса выйти в РПЛ

Полузащитник московского "Торпедо" Астемир Гордюшенко верит, что сезон в ФНЛ будет доигран.
Источник: ФК "Торпедо"
- Верю ли, что сезон получится доиграть? Да. Безусловно, важнее всего здоровье и общая обстановка в стране. Очень надеюсь, что ситуация улучшится. Хочется, чтобы команды смогли возобновить сезон, чтобы его не отменяли.

"Торпедо" всего на одно очко отстает от второго места, которое дает право напрямую выйти в Премьер-лигу, и вся борьба еще впереди. На мой взгляд, будет не совсем справедливо, если оставшиеся туры просто отменят, и мы лишимся шанса выйти в РПЛ, - рассказал Гордюшенко в интервью bobsoccer.

После 27-и туров в ФНЛ "Торпедо" занимает четвертое место с 53 очками. Впереди "Химки" и "Чертаново", которые набрали по 54 очка и лидирующий "Ротор" с 56 баллами.

Последний раз "Торпедо" играло в Тинькофф Российской Премьер-лиге в сезоне 2014/15.

Все массовые и спортивные мероприятия в России приостановлены из-за распространения коронавируса в стране и в мире. РПЛ и ФНЛ на паузе до 10 апреля.

По информации на эту минуту на территории Российской Федерации зафиксировано 2337 случаев заражения Covid-19. 121 человек выздоровел, 17 умерло.


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Теги: Торпедо ФНЛ Коронавирус
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