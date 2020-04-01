По словам функционера, есть надежда, что команду не расформируют.
– Пока не могу ничего сказать о будущем клуба. Будем надеяться, что все образуется. Но вы сами знаете ситуация в стране. Было ли распоряжение от местных властей? Нет. Пока не было. Мы же живем в России. Мы часть страны. И уже ничему не удивимся.
Есть ли долги перед игроками? Да, как и у многих других клубов. За три месяца. Но у нас они и раньше были, однако всегда все выплачивали. Трудности у нас не первый год. У нас большое желание играть... Опускаться тяжело, но мы проходили все варианты. Легче сохранить добытое, чем вновь вылетать, делать шаг назад, это неприятно, – сказал Левин "СЭ".
После 27-ми туров "Мордовия" располагается на последней строчке таблицы ФНЛ, в активе саранской команды 19 очков.
Напомним, что все соревнования под эгидой РФС были приостановлены до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что "Крылья Советов" могут быть ликвидированы за долги.
Директор "Мордовии": не могу ничего сказать о будущем клуба. Мы живем в России и уже ничему не удивимся
Директор "Мордовии" Николай Левин высказался о будущем саранской команды.
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