Напомним, сегодня стало известно, что из бюджета приморского края не будут выделяться средства на содержание профессиональных клубов из-за ситуации с коронавирусом в стране.
- Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным. Первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 еще не завершено, "Луч" является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и РФС.
В то же время все прекрасно понимают, что нынешняя ситуация, в которой ранее не оказывались ни наша страна, ни весь мир, совершенно точно не пройдет бесследно ни для какой сферы нашей жизни, и профессиональный спорт здесь не исключение, — приводит слова Ефремова ТАСС.
После 27-ми туров "Луч" располагается на 16 строчке таблицы ФНЛ.
Напомним, что турнир, как и РПЛ, был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Президент ФНЛ: не могу признать заявление администрации Приморского края своевременным
Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал новости о том, что "Луч" покинет профессиональный футбол.
Фото: "Чемпионат"
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