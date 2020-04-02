Об этом сообщается на официальном сайте "Балтики".
- Такое решение принято, чтобы поддержать регион. Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды "Балтика" приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона, - говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что на понижение зарплаты согласились игроки главной команды "Спартака".
Вчера РФС принял решение продлить паузу в российском футболе до 31 мая.
Футболисты "Балтики" пошли на снижение зарплаты
Игроки калининградского клуба согласились на понижение зарплаты на 20 процентов.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!